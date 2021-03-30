شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار.. استمرار العنف الدموي وأعداد القتلى تتجاوز الـ 500 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت جماعة نشطاء اليوم الاثنين، إن قوات الأمن في ميانمار قتلت 510 مدنيين على الأقل، خلال محاولاتها المستمرة منذ قرابة شهرين لإنهاء الاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير شباط، في الوقت الذي نزل فيه الآلاف إلى الشوارع مرة أخرى رغم تزايد عدد القتلى.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، إن قوات الأمن قتلت 14 مدنيا اليوم الاثنين، كما حدثت أرقام القتلى في الأيام الماضية، فيما أظهرت الأرقام المحدثة أن عدد من قتلوا يوم السبت، ارتفع إلى 141، وهو أكثر أيام الاحتجاجات دموية.