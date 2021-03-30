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أمريكا.. حملة ضد رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب 

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الدمام - شريف احمد - وجه النائبان في الحزب الجمهوري الأمريكي، كلوديا تيني، وجو ويلسون، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أكدا فيها معارضتهما لشطب الحوثيين من قوائم الإرهاب.

وقدم النائبان إلى "بلينكن" قائمة تحمل توقيعات عدد من النواب، مشددين فيها بالعودة عن قرار رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب.

وأكد النواب أن جميع الشروط متوفرة لتصنيف الحوثيين في قائمة الإرهاب، قائلين لبلينكن: "قرارك خاطئ ويبعث برسالة خاطئة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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