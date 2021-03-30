شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. حملة ضد رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه النائبان في الحزب الجمهوري الأمريكي، كلوديا تيني، وجو ويلسون، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أكدا فيها معارضتهما لشطب الحوثيين من قوائم الإرهاب.

وقدم النائبان إلى "بلينكن" قائمة تحمل توقيعات عدد من النواب، مشددين فيها بالعودة عن قرار رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب.

وأكد النواب أن جميع الشروط متوفرة لتصنيف الحوثيين في قائمة الإرهاب، قائلين لبلينكن: "قرارك خاطئ ويبعث برسالة خاطئة".