شكرا لقرائتكم خبر عن رومانيا.. مظاهرات عارمة احتجاجا على إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تظاهر آلاف الأشخاص في رومانيا مساء الإثنين، احتجاجا على الإجراءات الاحترازية التي صدرت لوقف انتشار فيروس كورونا.

وشهدت العاصمة بوخارست و17 مدينة أخرى على الأقل احتجاجات، جاءت بناء

على دعوة أطلقها حزب التحالف من أجل وحدة الرومان، وهو حزب قومي متطرف ممثل في البرلمان منذ انتخابات كانون أول/ديسمبر 2020.

وانتشرت الشعارات ضد "الدكتاتورية الطبية" في كل مكان، وفي بوخارست احتشد المتظاهرون في ساحة أمام مقر الحكومة، حيث أشعلوا الألعاب النارية، بينما

رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، في مدينة جالاتي، شرقي رومانيا، بحسب ما ذكرته وكالة "ميديافاكس" الرومانية للأنباء.

وبعد فترة من الارتياح النسبي في شباط/فبراير، عادت وحدات العناية المركزة لتعمل بكامل طاقتها تقريبا مرة أخرى، فيما يسري حظر التجوال طوال اليوم في العديد من المناطق.