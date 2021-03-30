شكرا لقرائتكم خبر عن «عدالة أردوغان» غارقة في ملف انتهاك الحقوق والحريات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقول «هيومن رايتس ووتش»: إن أردوغان في تركيا في حالة هياج بالضد من حقوق الإنساني الأساسية والممارسات الديمقراطية الحقيقية، مشيرة إلى أن السلطات غارقة في ملف الحقوق والحريات.

وفي هذا الصدد كانت المنظمة في آخر بياناتها قد قالت: إن حكومة أردوغان تصعد من اعتداءاتها على المنتقدين والديمقراطية البرلمانية وحقوق المرأة.

تفكيك حماية

وقالت منظمة حقوق الإنسان: إن الحكومة التركية فككت حماية حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية على نطاق غير مسبوق في السنوات الـ 18 الماضية التي كان أردوغان في السلطة.

ويقول كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»: «يستهدف الرئيس أردوغان أي مؤسسة أو أي جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده واسعة النطاق لإعادة تشكيل المجتمع التركي»، ويضيف: «التطورات الأخيرة ضد المعارضة البرلمانية والأكراد والنساء كلها تتعلق بضمان سيطرة الرئيس على السلطة في انتهاك لحقوق الإنسان والضمانات الديمقراطية».

وذكر البيان أن الحكومة التركية قامت خلال الأسبوع الماضي بتحركات استهدفت أجزاء من السكان المعرضين للخطر بالفعل، مثل النساء والأكراد.

اعتقال ضابط

والجمعة، نشرت وسائل الإعلام صورا من إلقاء الشرطة التركية القبض على قائد شرطة سابق وزوجته، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، التي تزعم حكومة أردوغان وقوفها وراء مسرحية الانقلاب منتصف يوليو 2016.

ونشرت صورا لقائد شرطة الدرجة الرابعة السابق مراد ب. وزوجته معلمة العلوم السابقة تشيغدام ب، بعد اعتقالهما في مركز شرطة يني مهله، وظهرت الأصفاد العكسية في يديهما، وهي الطريقة التي يفترض أنها لا تستخدم سوى مع المجرمين شديدي الخطورة.

وكالة الأناضول التركية الرسمية، نشرت صور الزوجين، بالأصفاد العكسية في وضع هدفه إهانة مكانة ضابط الشرطة السابق الذي تم معاملته كمجرم خطير، وتناقلت الصورة وسائل الإعلام المحلية وكأنه أصبح أمرا معتادا عليه، إذ وقع الأمر ذاته مع عدد ممن وجهت لهم تهمة الانتماء لحركة الخدمة.

فصل وسجن

وشغل مراد ب. منصب نائب رئيس شرطة منطقة ميلاس في 2016، ولكن فصل خلال فترة حالة الطوارئ، وبعدها حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر.

أما زوجته تشيغدام التي فصلت الأخرى في نفس التوقيت مع زوجها، فحكم عليها نهائيًا بالسجن 6 سنوات و3 أشهر.

وعقب الانقلاب الذي وقع قبل نحو خمس سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤولية تدبير الانقلاب العسكري، بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.

وقالت «هيومن رايتس ووتش»: إن أردوغان حريص على التمسك بالسلطة، و«أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده واسعة النطاق لإعادة تشكيل المجتمع التركي» هو هدف محتمل.

خطوة ديكتاتورية

وجاءت الخطوة الديكتاتورية التي اتخذها المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا في 17 مارس لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، لتكمل ممارسات أردوغان ضد الحقوق والحريات وذلك بعد فترة وجيزة من طرد البرلمان نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو.

ووفقًا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، كان طرد غيرغيرلي أوغلو انتقاما لتركيزه المستمر على الآلاف من ضحايا حملة أردوغان المضادة لمبادئ حقوق الإنسان، في حين أن الجهود المبذولة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي تستهدف حقوق الملايين من الناخبين الأكراد وتخريب مبدأ الديمقراطية البرلمانية.

إغلاق أحزاب

وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، أغلقت تركيا خمسة أحزاب سياسية موالية للأكراد، كما في القضايا السابقة، تتهم لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام حزب الشعوب الديمقراطي بالعمل «ضد سلامة الدولة مع دولتها وأمتها غير القابلة للتجزئة» (الانفصالية) وانتهاك الدستور والقوانين، مما يستلزم إغلاقها الكامل والدائم.

قال روث من هيومن رايتس ووتش: «إن بدء قضية لإغلاق حزب سياسي حصل على 11.7% من الأصوات على المستوى الوطني في الانتخابات العامة 2018 ولديه 55 عضوا منتخبا في البرلمان هو اعتداء كبير على الحق في تكوين الجمعيات السياسية والتعبير»، وزاد: «يمكن لهذه الخطوة أن تحرم ما يقرب من ستة ملايين ناخب من ممثليهم المختارين في انتهاك لحقهم في التصويت».