شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يهدد دولا بقيود في سياسة التأشيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير صحفي أن 13 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط مهددة بفرض قيود ضدها بشأن إصدار تأشيرات لمنطقة «شينغن»، وذلك في ظل نقص التعاون في استعادة طالبي اللجوء المرفوضين.

وتندرج أسماء هذه الدول على قائمة خاصة بالمفوضية الأوروبية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية الأحد استنادا إلى الوثيقة.

وأضافت الصحيفة: إن استعداد هذه الدول للامتثال للإلزام الذي ينص عليه القانون الدولي لاستعادة مواطنيها يعد «منقوصا»، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بصفة خاصة في هذا الأمر بطالبي اللجوء المرفوضين.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: إنه لا يمكن تأكيد دول معينة في الوقت الحالي.

يذكر أن مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون عرضت تقريرا في فبراير الماضي يفحص التعاون مع 39 دولة ثالثة فيما يتعلق بإعادة واستعادة طالبي لجوء مرفوضين، وأكدت أنه يجب إعادة تحسين التعاون مع أكثر من ثلث الدول التي تم عرضها، إلا أن المفوضية الأوروبية لم تذكر أسماء أية دول.

وبعد اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في منتصف مارس الجاري، أعلنت يوهانسون أنه سيتم بدء المفاوضات مع عدد محدود من الدول الثالثة، وأضافت إنه «إذا لم يتم تحقيق تقدم بشكل كافٍ، فستكون مستعدة لعرض مقترحات حتى فصل الصيف بشأن تغييرات إيجابية وسلبية لسياسة إصدار التأشيرات بالنسبة لكل دولة».

من جانبها أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية هذا المنظور.

يشار إلى أنه يمكن للاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على دول ثالثة من خلال سياسة التأشيرات الخاصة به، في إطار نظام تأشيرات شينغن «فيزا كودكس»، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2020.

وبحسب التقرير الصحفي، تعتزم المفوضية الأوروبية «بدء حوار» حاليا مع العراق وإيران وليبيا والسنغال والصومال ومالي وغامبيا والكاميرون وأرتيريا وأثيوبيا وغينيا بيساو وغيرها.

وجاء في التقرير أيضا أنه «إذا لم يتحسن التعاون، يمكن حينئذ الاقتراح على دول الاتحاد الأوروبي فرض قيود اعتبارا من فصل الصيف».

وبحسب التقرير سيتمثل ذلك في الخطوة الأولى في إلغاء الحد الأقصى الساري حاليا، وهو 15 يومًا عند معالجة طلب تأشيرة أو تعليق الإعفاء من رسوم التأشيرة بالنسبة للدبلوماسيين، ومن الممكن في الخطوة التالية رفع رسوم التأشيرة من 80 يورو إلى 160 يورو.