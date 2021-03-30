شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تتلقى دفعة لقاحات «أسترازينيكا» من أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت المكسيك الشحنة الأولى من مجموعة جرعات يبلغ إجماليها 7ر2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ "كوفيد 19" اقترضتها من الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية مارسيلو إبرارد ، أمس الاثنين، أن طائرة تحمل على متنها أول 5ر1 مليون جرعة وصلت إلى المكسيك مساء الأحد، ومن المتوقع وصول باقي الجرعات يوم الخميس المقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستشارك مخزونها من لقاح "أسترازينيكا" مع جارتيها المكسيك وكندا بناء على طلبهما.

ووفقا للأرقام الحكومية ، تمتلك الولايات المتحدة حوالي 7 ملايين جرعة من اللقاح ، الذي لم تتم الموافقة عليه بعد في الولايات المتحدة.

ويجب إعادة هذا العدد من اللقاحات سواء كان لقاحات أسترازينيكا أو جرعات أخرى بمجرد توفرها.

وكانت المكسيك أول دولة في أمريكا اللاتينية تبدأ حملة التطعيم في "عيد الميلاد". ومع ذلك ، لم يتم حتى الآن إعطاء سوى 85ر6 مليون

جرعة وتم تطعيم حوالي 820 ألف شخص بالجرعتين، أي نحو 6ر0% من السكان.