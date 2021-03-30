تحقيق أممي يتهم الحوثي بتنفيذ هجوم "مطار عدن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال دبلوماسيان مطلعان اليوم الاثنين، إن تحقيقا أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة خلص إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا هجوم مطار عدن، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، نفذت في 30 ديسمبر / كانون الأول، هجوما بالصواريخ على مطار عدن لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال الدبلوماسيان، لرويترز، إن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات خلف الأبواب المغلقة يوم الجمعة الماضي.

وكانت مليشيا الحوثي الموالية لإيران، نفت مسؤوليتها عن الهجوم بعد وقوعه مباشرة.

ويأتي التقرير في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، إذ تضغط إدارته والأمم المتحدة على الحوثيين لقبول مبادرة للسلام تتضمن وقف إطلاق النار.