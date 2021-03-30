شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنتصر.. أزمة قناة السويس انتهت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد 6 أيام من تعطيل حركة الملاحة، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس (الإثنين)، أن المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بالعملية. وقال السيسي: «بإعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري»، مضيفاً: أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. وتابع: «لقد أثبت المصريون أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون».

من جهته، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة، نافياً معلومات سابقة كانت أشارت إلى توقف عمليات السحب بسبب عودة السفينة إلى موقعها القديم سادة مجرى القناة إثر تبدل اتجاه التيار المائي. وأعلن ربيع عودة الملاحة في قناة السويس إلى نشاطها الطبيعي.

في سياق متصل، أظهر موقع تتبع السفن vesselfinder، إعادة تموضع السفينة في مسارها الأساسي واستئناف حركة الملاحة البحرية.