شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 782 مركز شباب وملعبا بالعام الجديد ضمن الخطة الاستثمارية لـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى، تحسين جودة الحياة للمواطن بالقرى الأكثر الاحتياجا وتوفير الخدمات التى تمكنه من حياه معيشية أفضل بكافة المستويات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها، والتى يشارك فيها ما يقرب من 15 وزارة .

وتعمل المبادرة على تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصرى، بما يسهم فى تحسين المستويات المعيشية والارتقاء بالمواطن، ويعد مجال الشباب والرياضة أحد أهم المحاور الرئيسية للترقى بالإنسان، والتى تكمن فى أهمية ممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب، والمساهمة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة من تشجيع ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية للمواطنين.

وتستعد الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة 2021-2022 وخطة التنمية المستدامة المستهدف تنفيذها بالعام المالى الجديد، لمجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الجارى، وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالى 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى، وكانت قد استعرضت وزارة التخطيط ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة، وتوزيع مخصصات "حياة كريمة" فى خطة عام 2021/2022 أمام الحكومة، وتأتى ضمن المستهدفات التنموية للمبادرة فى الخطة المشار إليها، إنشاء 782 مركز شباب وملعباً خماسياً.

وحسب تصريحات لوزارة الشباب مسبقا، تتبنى البنوك الوطنية توفير دعم الأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة انطلاقاً من الدور الرائد لها في مجال المسئولية المجتمعية، وحرص البنوك الأربعة على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.