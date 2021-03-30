آلاف الأشخاص يتظاهرون ضد إجراءات وقف انتشار كورونا في رومانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوخارست - (د ب أ):

تظاهر آلاف الأشخاص في رومانيا مساء الإثنين احتجاجا على الإجراءات الاحترازية التي صدرت لوقف انتشار فيروس كورونا.

وشهدت العاصمة بوخارست و17 مدينة أخرى على الأقل احتجاجات، جاءت بناء على دعوة أطلقها حزب التحالف من أجل وحدة الرومان، وهو حزب قومي متطرف ممثل في البرلمان منذ انتخابات ديسمبر 2020.

وانتشرت الشعارات ضد "الدكتاتورية الطبية" في كل مكان.

وفي بوخارست احتشد المتظاهرون في ساحة أمام مقر الحكومة، حيث أشعلوا الألعاب النارية.

وفي مدينة جالاتي، شرقي رومانيا، رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، بحسب ما ذكرته وكالة "ميديافاكس" الرومانية للأنباء.

وبعد فترة من الارتياح النسبي في فبراير، عادت وحدات العناية المركزة لتعمل بكامل طاقتها تقريبا مرة أخرى. ويسري حظر التجوال طوال اليوم في العديد من المناطق.