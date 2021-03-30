الصين تتهم 4 دول بالسعي لزعزعتها

أدلى زو جيشيانج بالتصريح خلال مؤتمر صحافي، رفض فيه مزاعم وقوع إبادة جماعية في الإقليم الواقع بغرب البلاد، والعقوبات التي أعلنتها حكومات دول غربية بخصوص انتهاكات لحقوق الإنسان في «شينجيانج».
وقد أعلنت الصين، السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا، ردا على العقوبات المفروضة على مواطنين وجماعات من الصين بسبب أسلوب تعامل بكين مع أقلية «الإيغور» المسلمة في «شينجيانج».
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