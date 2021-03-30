هل ستنتظر الولايات المتحدة مارس القادم لشن عملياتها العسكرية؟

كانت الحروب التي قادتها الولايات المتحدة، قد أُطلقت جميعها خلال شهر مارس، منها في فيتنام، أفغانستان، يوغوسلافيا، العراق، سورية، ليبيا، فمن حرب فيتنام إلى الوقت الحاضر، اختير شهر مارس من قبل البنتاجون والمخططين العسكريين لحلف شمال الأطلسي، على أنه «أفضل شهر» لخوض الحرب. ويعتبر شهر مارس «في التقويم الروماني» مخصصا للمريخ «مارتيوس»، إله الحرب الروماني. وبالنسبة للرومان، كان شهر مارس «مارتيوس» بمثابة «الوقت المناسب لبدء حملات عسكرية جديدة».

فوزارة الدفاع الأمريكية لديها تفويض، لتخطيط وتنفيذ «جدول زمني» دقيق للعمليات العسكرية.

مع نهاية مارس الحالي هناك تهديدات عسكرية مستمرة، بين الولايات المتحدة والناتو ضد عدد كبير من الدول، بما في ذلك روسيا والصين، وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية. هل يتم التفكير في حرب ترعاها الولايات المتحدة والناتو في مارس 2022؟

توسيع وهيمنة

قبل عام في مارس 2020 تحت رئاسة ترمب، نشرت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي 37000 جندي على الحدود الروسية، في سياق المناورات الحربية بعنوان «Defender Europe 2020». وقد التزم الرئيس جو بايدن منذ تنصيبه بتوسيع عسكرة أوروبا الشرقية، والبلقان وحوض البحر الأسود، والشرق الأوسط الكبير وكذلك بحر الصين الجنوبي والشرقي.

وفي الشرق الأوسط، يلتزم جو بايدن بتوسيع الهيمنة الأمريكية بالمشاركة المباشرة لإسرائيل في القيادة المركزية الأمريكية «USCENTCOM».

يشارك الجيش الأمريكي حاليًا في أفغانستان وسوريا والعراق واليمن، والهدف العسكري الأمريكي التالي هو إيران.

أبرز الحروب الأمريكية في شهر مارس على مر الأعوام:

فيتنام

اعتمد الكونجرس الأمريكي قرار خليج تونكين، الذي فوض الرئيس ليندون جونسون بإرسال قوات برية إلى فيتنام في 8 مارس 1965. و أُرسلت 3500 مشاة بحرية أمريكية إلى فيتنام الجنوبية إيذانا ببداية «الحرب البرية الأمريكية».

يوغوسلافيا

بدأت حرب الناتو على يوغوسلافيا في 24 مارس 1999.

قصف الناتو ليوغوسلافيا الذي أطلقت عليه العملية الأمريكية «نوبل أنفيل». بدأت في 24 مارس 1999 واستمرت حتى 10 يونيو 1999.

حرب العراق

انطلقت الحرب على العراق في 20 مارس 2003.

بدأ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للعراق في 20 مارس 2003 بحجة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل.

سورية

بدأت الحرب السرية بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، على سوريا في 15 مارس 2011 مع توغل المرتزقة التابعين للقاعدة، وفرق الموت في مدينة درعا الجنوبية على الحدود مع الأردن.

وقد تورط الإرهابيون في أعمال حرق عمد وقتل مدنيين.

ليبيا

بدأ الناتو قصفه لليبيا في 19 مارس 2011. أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا أوليًا في 26 فبراير 2011 «قرار مجلس الأمن 1970»، «تم تبنيه بالإجماع» صدر قرار لاحق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 مارس 2011. وأجاز إنشاء «منطقة حظر طيران» فوق ليبيا، واستخدام «جميع التدابير اللازمة» «لحماية أرواح المدنيين». قُصفت ليبيا بلا هوادة من قبل طائرات الناتو الحربية، اعتبارًا من 19 مارس 2011 لمدة سبعة أشهر تقريبًا.