العراق: انفجار يستهدف قوات التحالف الدولي

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي، إن رتلا «للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي بشركات نقل عراقية، وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة على طريق الحلة السريع، بالقرب من جسر الدغارة ضمن قاطع مسؤولية مديرية شرطة محافظة بابل، ما أدى لاحتراق إحدى العجلات وإصابة سائقها العراقي».
وذكرت أن «السائق تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة».
وبحسب شهود عيان، فإن النيران التهمت إحدى الشاحنات، وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الانفجار.
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