الاتحاد الأوروبي يجدد 5 مخيمات للمهاجرين

أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، الاثنين من جزيرة ليسبوس، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 276 مليون يورو لبناء وتجديد 5 مخيمات للمهاجرين في الجزر اليونانية.
تزور المسؤولة المكلفة بملف الهجرة الجزيرة، لحث السلطات اليونانية على فتح مخيمات جديدة في جزر «ساموس» و«خيوس» و«كوس» و«ليسبوس» قبل الشتاء. كما دعتها إلى «القيام بالمزيد من التحقيقات» حول مزاعم إغراق مهاجرين في بحر «إيجة» من طرف خفر سواحل يونانيين.
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