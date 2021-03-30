داعش يؤكد السيطرة على بالما

أعلن تنظيم داعش الاثنين، السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق، إثر هجوم بدأه يوم الأربعاء، وتخللته اشتباكات استمرت ثلاثة أيام، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وأورد التنظيم في بيان نشرته حسابات جهادية، على تطبيق تليجرام، أن الهجوم استهدف «ثكنات عسكرية ومقرات حكومية»، وأسفر عن «السيطرة على المدينة» وقتل العشرات «من الجيش الموزمبيقي والنصارى وبينهم رعايا دول صليبية».