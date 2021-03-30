القيادة تعزي الكويت في وفاة الشيخة نورية الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح. وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي وصادق المواساة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح. كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.

من جانب آخر، أجرى ولي العهد اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان. واطمأن خلال الاتصال، على صحة دولة رئيس الوزراء الباكستاني، متمنيا له الشفاء العاجل، بينما عبر «خان» عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.