حريق كبير بمصفاة نفط إندونيسية

اندلع حريق هائل، الإثنين، في واحدة من أكبر مصافي النفط في إندونيسيا اجتاح منشآتها بالكامل، وفق ما أفادت وكالة إدارة الكوارث مشيرة إلى وقوع إصابات.

وكافح رجال الإطفاء لاحتواء الحريق في مصفاة بالونغان في مقاطعة جاوا الغربية، التي تديرها شركة بيرتامينا الحكومية للنفط، بينما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود منها.

وقال روماجي أحد سكان المنطقة لفرانس برس «دوى صوت قوي واعتقدت أنه إعصار»، مضيفا «نظرت إلى الخارج، وكان الحريق ضخما وألسنة اللهب تتصاعد في السماء».

وأصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص بجروح خطيرة وأُجلي نحو ألف من سكان المنطقة بعد اندلاع الحريق، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، في خزان نفط قبل أن يمتد إلى خزانات أخرى.

إجراء تحقيق

وقالت هيئة إدارة الكوارث، إن شخصا توفي بنوبة قلبية بعد الانفجار، فيما أصيب نحو 15 شخصا بجروح طفيفة، وتبحث السلطات عن ثلاثة آخرين.

وقال رئيس شركة «بيرتامينا» نيك ويدياواتي في بيان «من أجل منع انتشار الحريق أوقفنا العمليات (...) ونضع جهودنا الآن في مكافحة الحريق».

ولم يتبين سبب اندلاع الحريق حتى الآن، لكن الشركة قالت إن عاصفة رعدية يمكن أن تكون وراءه.

وبعد ظهر الإثنين، قالت إدارة الكوارث، إن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق لكن لم يتم إخماده بعد.

وأشارت «بيرتامينا» إلى أنها لا تتوقع أن يتسبب الحريق بنقص في إمدادات الوقود بسبب الاحتياطي الكبير الذي تملكه ووجود «إمدادات كافية».

من جهة أخرى دعت منظمة «غرينبيس» إلى إجراء تحقيق في الحادث، مشيرة إلى أن «هذه الأنواع من الحوادث الخطيرة يحدث بشكل متكرر في صناعات الوقود الأحفوري».

وأضافت «إذا كان هناك أي دليل على إهمال أو انتهاك لإجراءات (الصحة والسلامة)، يجب على الحكومة توجيه اتهامات جنائية لمحاسبة بيرتامينا».

وتقع المصفاة التي افتتحت في منتصف التسعينيات ويمكنها تكرير نحو 125 ألف برميل من النفط يوميا، على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة جاكرتا.