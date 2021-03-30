هجومان في شمال ساحل العاج

خلّف هجومان ليل الأحد الاثنين على «مركزين للجيش» في شمال ساحل العاج قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ستة قتلى على الأقل بينهم عسكريان، وعنصر درك وثلاثة «إرهابيين»، وفق ما أعلن الجيش في بيان. جرى الهجوم الأول في منطقة كافولو و«شنّه نحو ستين إرهابيا مدججين بالسلاح جاءوا من بوركينا فاسو»، وفق ما أفاد الجيش الذي تحدث أيضا عن «أربعة مصابين» في صفوفه وتوقيف أربعة مهاجمين و«حجز معدات لوجستية». وأضاف الجيش في بيان موقع من رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال لاسينا دومبيا أن «الهجوم الثاني جرى في كولوبوجو حيث استهدف أفراد مجهولون مركزا للدرك». وأكد «مقتل عنصر درك عاجي ولا مصابين. ولم نسجّل ضحايا في صفوف العدو حتى الآن». وكان قد قتل 14 عسكريا عاجيا في هجوم في الليلة الفاصلة بين 10 و11 يونيو 2020، ونسب إلى جهاديين رغم أنه لم تتبنه أي جهة. وتعرضت ساحل العاج إلى هجوم جهادي أول مرة في مارس 2016، وقع في مدينة باسام الكبرى الساحلية قرب أبيدجان، فتح خلاله مهاجمون النار على شاطئ ملحق بفندق. وخلّف الهجوم 19 قتيلا.



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