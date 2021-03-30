ولي العهد يطمئن على صحة عمران خان

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا اليوم برئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان. واطمأن ولي العهد، خلال الاتصال، على صحة دولة رئيس الوزراء الباكستاني، متمنيا له الشفاء العاجل، بينما عبر «خان» عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة. كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني التهنئة لولي العهد بإطلاق مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، مشيدا بأثرهما العظيم على المنطقة وسكانها.



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