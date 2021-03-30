جوتيريس يختار مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت مصادر دبلوماسية، الإثنين، بأنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريس اختار مبعوثا جديدا للمنظمة الأممية إلى لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن جوتيريس اختار سفيرة بولندا في منظمة الأمم المتحدة، يُوانّا فرونيسكا (63 عاماً) لتولّي منصب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش.

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس، إنّ جوتيريس "أبلغ مجلس الأمن بعزمه تعيين يُوانّا فرونيسكا منسّقة خاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، ومجلس الأمن وافق على هذا الخيار".

وأكّد دبلوماسيون آخرون هذه المعلومة، وأشاروا إلى أنّ أعضاء مجلس الأمن لم يعترضوا على هذا التعيين، وقد أعطوا الأمين العام موافقتهم عليه في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف الدبلوماسيون أنّ الإعلان رسمياً عن تعيين الدبلوماسية البولندية في منصبها الجديد سيتمّ قريباً.

وفرونيسكا المولودة في 30 آذار/مارس 1958، ستخلف بهذا التعيين السلوفاكي يان كوبيتش، الذي تولّى مؤخراً مهامه الجديدة مبعوثاً للأمم المتّحدة إلى ليبيا.

والدبلوماسية البولندية تتكلّم بطلاقة العربية والفرنسية والإنكليزية، وقد درست في كلّ من الجزائر ومصر وفرنسا.

وخلال مسيرتها المهنيّة، تقلدت في مناصب عديدة، إذ كانت سفيرة لبلادها في كلّ من مصر (1999-2003) والمغرب حيث كانت مسؤولة أيضاً عن موريتانيا والسنغال (2005-2010). كما كانت سفيرة للاتّحاد الأوروبي في الأردن (2011 إلى 2015).

ومنذ 2017 انتقلت فرونيسكا إلى نيويورك حيث شغلت منصب المندوبة الدائمة لبولندا في الأمم المتّحدة.

وخلال تولّيها هذه المهمّة كلّفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خصوصاً بإعادة إطلاق مفاوضات حكومية دولية لإصلاح مجلس الأمن الدولي بهدف توسيعه ليشمل أعضاء جدداً بما يمثّل عالم اليوم بشكل أفضل.