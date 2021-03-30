شكرا لقرائتكم خبر عن تفريـق احتجـاج مسلـح لأنصـار ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرّقت الشرطة الأمريكية احتجاجاً مسلحاً لأنصار اليمين عند مبنى الكابيتول في مدينة «سايلم» في ولاية أوريغون غداة اشتباك بين أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومعارضيه.

وشُوهدت الشرطة تطلب من أحد المتظاهرين الانبطاح على الأرض، كما قام عناصرها بدوريات في المنطقة المحيطة بمبنى الكابيتول.

وكان الهدف من «مسيرة الحرية» تكريم أولئك الذين «قاتلوا من أجل حرياتنا»، واعتبرت الشرطة الاحتجاج تجمعاً غير قانوني اعتقلت خلاله ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص.

وكان اشتباك قد وقع بين أنصار ترامب وممثلي مجموعة «براود بويز» من جهة، والحركة المناهضة للفاشية من جهة أخرى في ولاية أوريغون. وأفادت قناة «أو بي بي» الأمريكية بأن مجموعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة توجهت، أمس الأول الأحد، إلى مدينة سايلم الواقعة في ولاية أوريغون.

قبل ذلك قام أعضاء مجموعة «براود بويز» بنشر نشرات أعلنوا فيها أنهم يخططون لإجراء اجتماع لدعم «الحرية».

وأشارت المجموعة إلى أن هذا الاشتباك كان أول خلاف لها مع الحركة المناهضة للفاشية منذ الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن الذي وقع في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

كذلك نشرت قناة «أو بي بي» تسجيل فيديو يظهر لحظة مرور شاحنة صغيرة بسرعة عالية في حشد المتظاهرين المناهضين للفاشية في الشارع ، كما سارت سيارات عديدة أخرى عبر الحشد وبالقرب منه، ورداً على ذلك كان المتظاهرون يرمون أشياء مختلفة على هذه السيارات وقاموا برش السيارات بالطلاء.