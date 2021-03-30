شكرا لقرائتكم خبر عن عقار لإنقاص الوزن يتسبب بوفاة المئات.. وفرنسا تغرم الشركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت السلطات الفرنسية غرامة مالية كبيرة على شركة «سيرفييه» الفرنسية للصناعات الدوائية والمختبرات الطبية، لبيعها عقار «ميدياتور»، وهو دواء لإنقاص الوزن ربما يكون مسؤولاً عن مقتل مئات الأشخاص.

وقضت إحدى محاكم باريس بتغريم شركة «سيرفييه» مبلغ 2.7 مليون يورو (3.17 مليون دولار)، بعد إدانتها بالخداع الشديد والإهمال الذي تسبب في وقوع أضرار جسدية والقتل الخطأ.

كما حُكم على مدير كبير سابق في الشركة بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وإضافة إلى ذلك، سيحصل الضحايا على تعويضات مقدارها 160 مليون يورو. وترددت تقارير مفادها أن الدواء تسبب في وفاة ما لا يقل عن 500 مريض، وفقاً لدراسة أجرتها الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية في فرنسا.

وحكم القاضي أيضاً بتغريم الوكالة مبلغ 300 ألف يورو لعدم سحبها الدواء من الأسواق بالسرعة الكافية على الرغم من معرفة آثاره السلبية.

وذكرت تقارير أن الحبوب التي لم تعد تباع في فرنسا، تسببت في أضرار في القلب والأوعية الدموية. وقد تنفي شركة «سيرفييه» دائماً هذه الادعاءات.

وتم طرح عقار «ميدياتور» في الأصل في الأسواق كدواء لمرض السكري في سبعينات القرن الماضي، ولكن غالباً ما كان يتم وصفه أيضاً للحد من الشهية وفقاً للألمانية. (وكالات)