شكرا لقرائتكم خبر عن 596 مليون درهم معاشات تقاعدية عن شهر مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المعاشات التقاعدية لشهر مارس/ آذار الجاري تم صرفها بنجاح للمتقاعدين والمستحقين التابعين للهيئة والتابعين لوزارة المالية، حيث بلغت المعاشات المصروفة لهذا الشهر 596 مليوناً و422 ألفاً و113 درهماً، مقارنة بنحو 593 مليوناً و865 ألفاً و496 درهماً عن شهر فبراير/ شباط الماضي، بزيادة قدرها مليونان و556 ألفاً و617 درهماً.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المستفيدين من صرف المعاشات للشهر الجاري يبلغ 42 ألفاً و119 مستفيداً، مقارنة بنحو 41 ألفاً و494 مستفيداً عن شهر فبراير الماضي بزيادة قدرها 625 مستفيداً.

وأوضحت الهيئة أن قيمة المعاشات المصروفة للمستحقين والمتقاعدين التابعين للهيئة بلغت 334 مليوناً و666 ألفاً و968 درهماً، حيث بلغ عدد المستحقين 7 آلاف و500 مستحق حتى شهر مارس الجاري، فيما بلغ عدد المتقاعدين 16 ألفاً و908 متقاعدين حتى الفترة نفسها.

وبينت أن قيمة المعاشات المصروفة للمتقاعدين والمستحقين من العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة المالية بلغت 261 مليوناً و755 ألفاً و145 درهماً، حيث بلغ عدد المستحقين والمتقاعدين من العسكريين 11 ألفاً و595 متقاعداً ومستحقاً، فيما بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين من المدنيين 6 آلاف و116 متقاعداً ومستحقاً.

وأكدت هيئة المعاشات أن المعاش التقاعدي يظل الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين الاجتماعي باعتباره يؤمن دخلاً ثابتاً للمؤمن عليه وأسرته عن نشوء أي من المخاطر أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد التقاعد.