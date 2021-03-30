شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري الشارقة» يناقش سياسة هيئة المطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته الرابعة عشرة عشرة صباح يوم الخميس المقبل ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

وتقام الجلسة برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري وذلك بمقر المجلس في مدينة الشارقة بعد أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي.

ويناقش المجلس سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي بحضور علي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة ومعاونيه.