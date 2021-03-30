شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة المقترحات المثمرة في جامعة محمد بن زايد الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اجتماعه الأول عبر الإتصال المرئي وذلك برئاسة العلامة عبدالله بن بيّه رئيس المجلس وحضور الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء الجامعة وأعضاء المجلس العلمي الأعلى.

ورحب الدكتور حمدان المزروعي بالحضور وعبر عن اعتزاز الجامعة بهذه الكوكبة من الخبراء والعلماء الذين يمثلون هذا المجلس، موضحاً حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بالتعليم وإنشاء الجامعات وبناء الصروح العلمية، وتشجيع بنات الوطن وأبنائه على التسلح بأصناف المعارف الإنسانية، حتى أصبح رهان دولة الإمارات في تحقيق التنمية واستشراف المستقبل هو التعليم.

من جهته قال العلامة عبدالله بن بيّه: «نجتمع اليوم لتبادل التجارب وتداول الآراء، لنقدّم الرؤى المفيدة والمقترحات المثمرة للرُّقيّ بجامعتنا».