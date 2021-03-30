شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة للتمكين» وجامعة الشارقة يطلقان دبلوم أقدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن برنامج خليفة للتمكين – أقدر، بالتعاون مع جامعة الشارقة، عن إطلاق النسخة الثانية من «دبلوم أقدر للقيادات المجتمعية»، والذي يشرف على إعداده وتنفيذه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة، ضمن استراتيجية كل من برنامج خليفة للتمكين وجامعة الشارقة، والتي تهدف إلى ربط برامجهما باحتياجات المجتمع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مؤخراً في المبنى الرئيسي لجامعة الشارقة، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والمستشار الدكتور إبراهيم الدبل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين – أقدر، والدكتور راضي الزبيدي، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد مدير جامعة الشارقة خلال المؤتمر حرص إدارة الجامعة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة، على طرح برامج جديدة ومتنوعة لتلبية حاجة المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي، متوجهاً بالشكر لبرنامج خليفة للتمكين – أقدر على اختيارهم جامعة الشارقة، مشيداً بالنسخة الأولى من دبلوم أقدر للقيادات المجتمعية، معلقاً أن الجامعة تطرح 112 برنامجاً أكاديمياً معتمداً، 50% من تلك البرامج مخصصة للدراسات العليا.

ومن جهة أخرى، عقدت اللجنة العلمية المشتركة بين جامعتي الشارقة ولوبيك الألمانية الخلوة العلمية الأولى لمناقشة وعرض الأفكار والمشروعات البحثية المقدمة من الباحثين في برنامج الدكتوراه المشتركة في مجال الطب الجزيئي للعام الأكاديمي 2020-2021، عبر تقنية التواصل عن بُعد، بحضور الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية وعميد كلية الطب، والدكتورة غابرييل جيلسين كاسباخ رئيس جامعة لوبيك الألمانية، وأعضاء اللجنة العلمية المشتركة المشرفة على البرنامج من الجامعتين وعدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا.

هدفت الخلوة العلمية إلى تبادل الخبرات والمعلومات وسبل التطور العلمي في مختلف التخصصات الطبية وبصفة خاصة في مجال الطب الجزيئي بين جامعتي الشارقة ولوبيك الألمانية.