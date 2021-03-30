شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون درهم مشاريع «الرحمة الخيرية» في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية برأس الخيمة، عن حجم المبالغ المصروفة خلال الربع الأول من العام الجاري على مختلف المبادرات والمشاريع الإنسانية والمجتمعية داخل الدولة وخارجها، والتي تقدر ب 4,580,000 درهم.

وتوزعت المصروفات على 290 مشروعاً خيرياً، حيث تصدر مشروع عمل المضخات قائمة المشاريع ب 128 مضخة، يليه مشروع حفر الآبار، حيث تم حفر 78 بئراً خارج الدولة، وقد كان لعمارة بيوت الله نصيب مهم، حيث تم بناء عدد 77 مسجداً خارج الدولة، فضلاً عن بناء الفصول الدراسية، حيث تم تنفيذ ستة فصول مجهزة بكافة المستلزمات.(وام)