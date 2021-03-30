القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من التدخلات الهامة لمبادرة حياة كريمة ومساهمتها فى خفض نسب الفقر فى مصر، وتحسن الخدمات الأساسية، وفى مقدمتها رفع كفاءة المنازل وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى، ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن إسهامات مبادرة حياة كريمة:

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن إسهامات حياة كريمة فى القرى الأكثر فقرا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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