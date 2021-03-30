شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن إسهامات حياة كريمة فى القرى الأكثر فقرا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من التدخلات الهامة لمبادرة حياة كريمة ومساهمتها فى خفض نسب الفقر فى مصر، وتحسن الخدمات الأساسية، وفى مقدمتها رفع كفاءة المنازل وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى، ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن إسهامات مبادرة حياة كريمة:
- خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14%.
- تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 % فى بعض القرى.
- رفع كفاءة 12 ألف منزل حتى الآن خلال المرحلة الأولى من المبادرة.
- التخفيف من الآثار السلبية الناتجة من فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.
- عدد المشاركين من الجمعيات الأهلية في مبادرة حياة كريمة وصل إلى 500 جمعية.
- عدد الباحثين الميدانين المشاركين في حياة كريمة وصل إلى 2800 باحث.