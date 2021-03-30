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6 أرقام هامة عن إسهامات حياة كريمة فى القرى الأكثر فقرا.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من التدخلات الهامة لمبادرة حياة كريمة ومساهمتها فى خفض نسب الفقر فى مصر، وتحسن الخدمات الأساسية، وفى مقدمتها رفع كفاءة المنازل وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى، ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن إسهامات مبادرة حياة كريمة:

  1. خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14%.
  2. تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 % فى بعض القرى.
  3. رفع كفاءة 12 ألف منزل حتى الآن خلال المرحلة الأولى من المبادرة.
  4. التخفيف من الآثار السلبية الناتجة من فيروس على حياة 4.5 مليون مواطن.
  5. عدد المشاركين من الجمعيات الأهلية في مبادرة حياة كريمة وصل إلى 500 جمعية.
  6. عدد الباحثين الميدانين المشاركين في حياة كريمة وصل إلى 2800 باحث.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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