لجنة كندية توصي بتعليق إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن دون 55 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (د ب أ):

أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية الكندية للتحصين، التي تشرف على حملة لقاحات فيروس كورونا في البلاد، بتعليق إعطاء لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما.

وقالت اللجنة في بيان يوم الاثنين إنها "توصي بعدم استخدام لقاح كوفيد 19 من إنتاج أسترازينكيا مع البالغين الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما في هذا الوقت، في ظل إجراء مزيد من التحقق في إشارة الأمان الخاصة بنقص الصفيحات المناعية الناتج عن التطعيم بذلك اللقاح".

وأوضحت اللجنة في تبرير قرارها إنه كانت هناك تقارير عن حدوث جلطات دموية نادرة لدى بعض المرضى الذين تم تطعيمهم. وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الكندية أنه لم يتم استخدام ذلك اللقاح على نطاق واسع في الفئة العمرية أقل من 55 عاما حتى الآن.

وفي منتصف مارس ، تم تعليق لقاح أسترازينيكا لعدة أيام في ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى كإجراء احترازي، بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

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