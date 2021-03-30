أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 30.3 مليون والوفيات تقترب من 550 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بنفس الوقت الأحد حتى مساء الاثنين، لتصل إلى 30.3 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 0.2 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 3.66 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1 بالمئة في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقت أمس، حيث بلغ إجمالي الإصابات 19 ألفا و حالتين.

وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بواقع 81 حالة وفاة.