الحكومة اليمنية تتعهد بتحرير صنعاء من «الفرس» والعصابات

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

تعهدت الحكومة اليمنية أمس بالمضي في طريق تحرير صنعاء وكل اليمن من أيدي الفرس ومن أيدي العصابات ورفع العلم الجمهوري في جبال مران معقل الانقلابيين الحوثيين في صعدة، وأكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي خلال مراسيم تشييع، قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي في مأرب أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وأن القوات المسلحة والمقاومة الباسلة أكثر تماسكاً وصلابة وستصنع الانتصار العظيم.

ودفعت ميليشيات الحوثي الإرهابية بتعزيزات جديدة من إب إلى مأرب على متن عربات عسكرية ومدنية، كما دفعت بتعزيزات من صنعاء وريفها ومحافظات عمران وذمار وحجة والمحويت. في وقت أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أنها وزعت مساعدات على 9 آلاف نازح، في مأرب التي تشهد تصعيداً عسكرياً كبيراً خلف معاناة إنسانية غير مسبوقة، وقالت اللجنة إن هذه المساعدات تم توزيعها بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني.

ونقل البيان عن رئيسة البعثة الفرعية للصليب الأحمر بصنعاء ماريا تيريزا قولها: «هناك أكثر من ألف عائلة في مديرية صرواح بمأرب، كانوا يعيشون كنازحين، ونزحوا أكثر من مرة». وأضافت أنه قبل أسبوعين وبعد التصعيد الأخير نزحت 1800 أسرة واستضافتها الأسر النازحة هنا.

وشددت على أن الاحتياجات الإنسانية تظل كبيرة للغاية، فهؤلاء الناس اضطروا للنزوح عدة مرات من قراهم. وتابعت «نحن هنا قريبون جداً من مناطق المواجهات، ما يجعل مسألة توزيع المساعدات أمراً معقداً للغاية بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن الوضع أصعب بكثير لأولئك الناس الذين يعيشون في المنطقة.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع سفير كوريا لدى اليمن تايول كواك، عدداً من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين. كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما ذلك استمرار التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الانقلابية على مأرب وتفاقم الوضع الإنساني جراء ذلك خصوصاً بين أوساط النازحين الذين طالتهم صواريخ ونيران الميليشيات. لافتاً إلى أن استمرار التصعيد في ظل سعي المجتمع الدولي لإنجاح مبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب يؤكد ارتهان هذه الميليشيات لأجندة النظام الإيراني التخريبي في المنطقة. مشدداً على أن الحكومة اليمنية لن تقبل بتكرار تجربة حزب الله في لبنان على أراضيها.

وأكد بن مبارك، حرص الحكومة الشرعية على التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، انطلاقاً من واجبها الوطني في حقن دماء جميع اليمنيين، من خلال مواصلة انخراطها الإيجابي والبناء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والشركاء الدوليين. وأشاد بموقف كوريا الثابت تجاه دعم اليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في بلادنا. مثمناً ما تقدمه كوريا من مساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال هذه المرحلة. فيما جدد السفير الكوري التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن، ولكل الجهود المبذولة والرامية لتحقيق الأمن والاستقرار. منوهاً إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية الكورية المقدمة للشعب اليمني.