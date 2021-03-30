«العالمي للتسامح» يثمن المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

ثمن رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، معالي أحمد بن محمد الجروان، مبادرة المملكة العربية السعودية الإيجابية، لإنهاء الأزمة اليمنية عبر التوصل لحل سياسي شامل يراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية لليمن الشقيق.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي أحمد بن محمد الجروان، مع وفد برلماني يمني رفيع المستوى، برئاسة الشيخ بكيل بن ناجي الصوفي عضو مجلس النواب رئيس مصلحة شؤون القبائل اليمنية، خلال جلسة نقاش حول تطورات الوضع في اليمن والخطوات الدبلوماسية والاستراتيجية المهمة تجاه استقرار اليمن، وذلك من أجل ترشيح عضو برلماني يمني يكون ممثلاً عن البرلمان اليمني بالمجلس العالمي للتسامح والسلام.

واتفق المجلس والبرلمان اليمني، خلال اللقاء، على اختيار ممثل للأخير في المجلس.

من جانبه، أشاد النائب بكيل بن ناجي الصوفي عضو مجلس النواب رئيس مصلحة شؤون القبائل اليمنية، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس العالمي للتسامح والسلام وتوسعاته الدولية لنشر قيم السلام والتسامح على مستوى عالمي، وليس فقط على النطاق العربي والإقليمي، معرباً عن أمله في الانضمام إلى المجلس لما له من دور كبير في دعم واستقرار اليمن.

وتم الاتفاق على أن يقوم البرلمان اليمني بعقد اجتماع عاجل لأعضائه من أجل اختيار ممثل عنه في المجلس العالمي للتسامح والسلام.