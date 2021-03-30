مؤتمر أممي وأوروبي لحشد الدعم للسوريين

ابوظبي - سيف اليزيد - جمال إبراهيم (عمان)

عقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمس، عبر الفيديو مؤتمراً للمانحين لدعوة المجتمع الدولي إلى توفير دعم مالي لسوريا الغارقة في الحرب منذ عشر سنوات وللاجئين السوريين المنتشرين في الشرق الأوسط.

وجاء، في بيان، لمختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمؤتمر «مع التأثير الإضافي لـ«كوفيد-19»، لم يتمكن المدنيون السوريون الذين يواجهون تزايداً للفقر والجوع وتهجيراً وهجمات متواصلة من التقاط أنفاسهم».

وبسبب الجائحة، تعقد النسخة الخامسة من «مؤتمر بروكسل لدعم سوريا» عبر الفيديو على مدار يومين، بمشاركة نحو 80 وفداً من 50 دولة، إضافة إلى منظمات غير حكومية ومؤسسات مالية دولية ووكالات الأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر إلى توفير أكثر من عشرة مليارات دولار «4.2 مليار دولار على الأقل للاستجابة الإنسانية داخل سوريا و5.8 مليار دولار إضافية لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة».

وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 80 في المئة من اللاجئين السوريين «في أكبر أزمة لاجئين في العالم»، وفق البيان.

ويذكّر البيان بأن تداعيات الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في سوريا شملت لبنان والأردن والعراق ومصر.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير خارجية هولندا ستيف بلوك أهمية مؤتمر بروكسل الخامس، في حض المجتمع الدولي على مساعدة اللاجئين السوريين عبر التزامات مالية قادرة على مواجهة هذا العبء.

وناقش الوزيران، في مباحثات هاتفية، ضرورة مؤتمر بروكسل الخامس في دعم مستقبل سوريا والمنطقة. واستعرض الوزيران جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه هولندا للاجئين السوريين، والتزامها بدعم الأردن في جهوده لتلبية احتياجات اللاجئين.

ومن جهته، شدد بلوك على أهمية دور المملكة في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد أن بلاده تعتبر الأردن شريكاً رئيساً، وتثمن أيضاً دورها الإنساني الكبير في استضافة اللاجئين السوريين.