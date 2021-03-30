إصابة رئيس باكستان عارف علوي بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 4 ساعات

أعلنت باكستان اليوم الاثنين، إصابة الرئيس عارف علوي بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس عبر “تويتر” إن نتيجة اختبار فيروس كورونا لديه جاءت إيجابية، فيما أعلن محافظ السند عمران إسماعيل إصابة وزير الدفاع برويز ختاك بالفيروس، متمنيا له الشفاء العاجل.

وأصيب الرئيس ووزير الدفاع بعد 10 أيام من إصابة رئيس الوزراء عمران خان بالفيروس.

جدير بالذكر أن الرئيس عارف علوي كان قد حضر موكب “يوم باكستان” المؤجل قبل 4 أيام.

وقال إنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في 15 مارس 2021، وأن المناعة ضد العدوى لن تتطور لديه إلا بعد تلقي الجرعة الثانية.

وفي 20 مارس، كان رئيس الوزراء عمران خان قد ثبتت إصابته بكورونا وبعد ذلك عزل نفسه، كما تلقى اللقاح في 18 مارس قبل يومين من اختبار إصابته بالفيروس.