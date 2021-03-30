“حياة – فاكس”.. أول لقاح إماراتي مضاد لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ 4 ساعات

في إطار المعركة العالمية الجارية ضد جائحة “كوفيد – 19”. أعلنت دولة الإمارات، يوم الاثنين، عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل الدولة.

ويحمل اللقاح إسم “حياة – فاكس” وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة “سي إن بي جي 42” وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثاً بين شركة “سينوفارم سي إن بي جي” مع شركة “جي 42” الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.

وشركة “سينوفارم سي إن بي جي 42” إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم والتي وفرت أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى العالم.

وشهد الإعلان عن بدء الانتاج الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ووانغ يي، مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، خلال حفل أقيم الأحد في أبوظبي.

وتم الإعلان خلال الحفل عن إطلاق مركز للأبحاث والتطوير متخصص في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية وإنتاج اللقاحات، ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، حيث سيتم تشييده في مدينة خليفة الصناعية؛ المركز التجاري واللوجستي والصناعي المتكامل في أبوظبي.

وقامت كل من شركة “جي 42 للرعاية الصحية” و”سينوفارم سي إن بي جي”، خلال العام الماضي، بالتعاون في إجراء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح غير النشط ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة العربية بمشاركة أكثر من 43000 متطوع من أكثر من 125 جنسية.

وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية، خلال العام الجاري، في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنوياً، عبر ثلاثة خطوط تعبئة وخمسة خطوط تغليف آلية.

وسيتم إنتاج لقاح “حياة – فاكس”، حالياً، في مصنع الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” بالإمارات بطاقة أولية تبلغ مليوني جرعة شهريا.