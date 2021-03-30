شكرا لقرائتكم خبر عن 127.43 مليون إصابة.. تعرف على مستجدات كورونا عالميا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 127.43 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و914304.
محمد يوسف
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