شكرا لقرائتكم خبر عن 127.43 مليون إصابة.. تعرف على مستجدات كورونا عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 127.43 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و914304.