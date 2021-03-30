اخبار العالم

127.43 مليون إصابة.. تعرف على مستجدات كورونا عالميا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 127.43 مليون إصابة.. تعرف على مستجدات عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 127.43 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و914304.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا