شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 301 أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 494756 حالة.

كما سُجلت تسع وفيات جديدة بعد عدم تسجيل وفيات أمس، ليصل عدد الذين توفوا بسبب الفيروس إجمالا إلى 8807 حالات.

وتعافت 233 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 482585 حالة.

كما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد19، 4 ملايين و302897، في حين بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 3 ملايين و455603.