تحرك لإنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

وشدد رئيس المجلس الرئاسي خلال اجتماع تشاوري، الإثنين، مع نائبيه على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وقدم فريق العمل الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.





وأكد أعضاء المجلس الرئاسي خلال الاجتماع أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.

وفي سياق متصل، التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي الإثنين، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، وعددا من أعضاء المجلس.





وبحث رئيس المجلس الرئاسي مع النواب مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، مبينا الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية وصولا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين.

كما أكد أعضاء مجلس النواب الحاضرين أن عمل المفوضية يجب أن يشمل خططا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق وصولا إلى كل فرد في ليبيا.

وحث النواب خلال الاجتماع على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي ونبذ الخلافات والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.