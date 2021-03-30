البيت الأبيض: بايدن لا ينوي مقابلة كيم جونغ أون

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي مقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأشارت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي، ردا على سؤال عما إذا كان نهج بايدن الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية سيتضمن الجلوس مع الرئيس كيم جونغ أون كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، وقالت: "أعتقد أن مقاربته ستكون مختلفة تماما، وهذه ليست نيته".

من جهته، أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، على أن "إدارة بايدن لا تعتقد أن الباب مغلق على الحوار مع بيونغ يانغ على خلفية أنشطتها العسكرية الأخيرة".

وقال: "لا نريد وضعا يعتبر فيه أننا لسنا منفتحين أمام المفاوضات مع كوريا الشمالية".