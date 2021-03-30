الرئيس التركي: سنشدد قيود كورونا وسط ارتفاع الإصابات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم الاثنين، أن بلاده ستشدد قيود فيروس كورونا وسط ارتفاع عدد الإصابات به.

وقال أردوغان إن حظر تجوال سيفرض بين التاسعة مساء والخامسة صباحا وسيستمر في عموم تركيا على مدار الأسبوع.

وصرح الرئيس التركي بأن حظر التجوال الكامل في الولايات المندرجة ضمن الفئة الحمراء (الأكثر خطورة) سيُطبق يومي السبت والأحد.

وأوضح أنه لن يتم تنظيم فعاليات الإفطار والسحور الجماعية في عموم تركيا خلال شهر رمضان.

وأعلنت تركيا يوم الأحد، تسجيل 153 وفاة و29 ألفا و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحسب بيانات وزارة الصحة فقد ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 31 ألفا و76، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات في عموم البلاد إلى 3 ملايين و208 آلاف و173.

إلى ذلك، تجاوز عدد جرعات اللقاح التي تم حقنها في تركيا ضد فيروس كورونا، عتبة الـ 15 مليونا، ضمن إطار حملة تطعيم بدأتها وزارة الصحة مطلع العام الجاري.

ووفق معطيات الوزارة، الاثنين، بلغ عدد تطعيمات الجرعة الأولى أكثر من 8.5 ملايين، والجرعة الثانية أكثر من 6.6 ملايين.

واستلمت تركيا حتى اليوم نحو 28 مليون جرعة من لقاحي "كورونافاك" و"بيونتيك" من خارج البلاد.

ومن المنتظر وصول 100 مليون جرعة إلى تركيا بنهاية أيار المقبل.

وبخصوص اللقاح المحلي، فمن المتوقع الانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية عليه نهاية أبريل المقبل.

وأكملت وزارة الصحة التركية المرحلة الأولى من حملة التطعيم، التي شملت الكوادر الصحية والمسنين فوق الـ 65 عاما ونزلاء دور رعاية المسنين إلى جانب العاملين فيها.