تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، ورطبا ليلا وصباح "الأربعاء" مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على البحر.



حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا يصبح متوسطا في مساء.. ويحدث المد الأول عند 14:17والمد الثاني عند 02:37 والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:20 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 11:10 والمد الثاني عند الساعة 22:56 والجزر الاول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:21 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 20 80 40

دبــي 30 20 85 35

الشارقة 30 20 85 35

عجمان 31 21 85 35

أم القيوين 33 21 85 30

رأس الخيمة 32 21 85 40

الفجيرة 35 26 80 30

العين 35 18 95 25

ليوا 31 17 80 30

الرويس 27 20 75 40

السلع 27 20 80 30

دلما 27 21 70 45

طنب الكبرى 28 22 85 40

طنب الصغرى 28 22 85 40

أبو موسى 28 21 85 45