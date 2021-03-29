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الرئيس الباكستاني يعلن إصابته بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي على تويتر الإثنين، بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس ، إن الفحوص أكدت إصابته بكورونا.

وأضاف "تلقيت جرعة (أولى) من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ في النمو بعد جرعة (ثانية) كانت مقررة في غضون أسبوع. من فضلكم استمروا في التزام الحذر".

وتتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

 وأثبتت الفحوص إصابة رئيس الوزراء عمران خان بالمرض الذي يسببه الفيروس هذا الشهر بعد يومين من تلقيه جرعة أولى من اللقاح، وقال مسؤولون إنه أصيب على الأرجح قبل التطعيم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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