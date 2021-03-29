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«حياة - فاكس».. الإمارات تعلن إنتاج لقاح مضاد لكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت دولة الإمارات أمس "الاثنين" عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس ويحمل اسم "حياة - فاكس" وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة.

وسيُصنع اللقاح بواسطة شركة "سي إن بي جي 42" وهي شركة مشتركة أُنشئت حديثاً بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" أحد أكبر شركات الأدوية في العالم.

وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنوياً، عبر ثلاثة خطوط تعبئة وخمسة خطوط تغليف آلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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