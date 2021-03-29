شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع صعود الدولار وسندات الخزانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات، اليوم الإثنين، إلى أقل مستوياتها منذ نحو 3 أسابيع نتيجة ارتفاع الدولار وسندات الخزانة.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 12ر20 دولار أي بنسبة 2ر1% إلى 20ر1712 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، وهو أقل مستوى له منذ 8 مارس الماضي.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت إلى مستوى 30ر1703 دولار للأوقية في التعاملات الصباحية قبل أن تقلص خسائرها بعد ذلك. وتراجع سعر الفضة اليوم بمقدار 343ر0 دولار أو بنسبة 4ر1% إلى 771ر24 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 335ر0 دولار أو بنسبة 8ر0% إلى 0345ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار اليوم إلى 96ر92 نقطة أو بنسبة 2ر0% عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية إلى أكثر من 7ر1%.