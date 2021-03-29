شكرا لقرائتكم خبر عن «المنفي»: ضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية للمصالحة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

وأضاف بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن المنفي شدد خلال اجتماعه اليوم مع نائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وأكد المنفي، خلال الاجتماع، أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تجمع الليبيين كافة يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.