الكشف عن نية إدارة بايدن تقديم مقترح لإيران بشأن 'التفاوض'

بغداد - ياسين صفوان - ذكر مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لصحيفة "بوليتيكو" أن الإدارة الأمريكية تخطط لطرح اقتراح جديد على طهران هذا الأسبوع، لتشجيعها على التفاوض حول الاتفاق النووي.



وأشار المصدر إلى أن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى 20٪ ، مقابل التخفيف من بعض العقوبات الاقتصادية عليها، مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا لوضع كافة التفاصيل.



وحسب المصدر ليس من المؤكد أن تقبل إيران الشروط، خصوصا بعد أن رفضت اقتراحا أمريكيا اعتبرته غير مقبول ثم عرضت فكرتها الخاصة في وقت سابق من هذا العام.