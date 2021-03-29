"سكرتير المخدرات" يضع أردوغان بين أنياب المعارضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل المعارضة التركية هجومها على نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان على خلفية واقعة تورط سكرتير نائب أردوغان في تعاطي الكوكايين.

جدير بالذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، تداولو خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو لكورشات أيفات أوغلو، سكرتير حمزة داغ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أردوغان، أثناء تعاطيه الكوكايين في سيارته الخاصة.



وفي أعقاب ذلك، ألقت السلطات التركية القبض عليه، إلا أنها سرعان ما أطلقت سراحه بعد زعمه أنه كان يتعاطي "سكر البودرة" كنوع من أنواع الدعابة وليس مخدر الكوكايين.

غير أن نفس الشخص اعترف بعد ذلك بأنه كان يتعاطى تلك المادة المخدرة، وذلك بعد أن دافع عنه مسؤولون بالحزب الحاكم من أجل عدم تشوية سمعة العدالة والتنمية.

وجاء اعتراف المتهم بعدما أفاد أصدقاؤه بأنهم كانوا يتعاطون الكوكايين وليس سكر بودرة، مشيرين إلى أن أيفات هو من زودهم بالكوكايين، ليتم اعتقاله ثانية.

وكان وزير الداخلية سيلمان صويلو قد انتقد نشر عدد من النواب الأتراك تدوينات حول ، خورشيد أيفات أوغلو، مشيرا إلى أنه تتم محاولة تسييس القضية، بسبب علاقة أيفات أوغلو بحزب العدالة والتنمية.

المعارضة تشن هجوما

وفي سياق ردود الأفعال على الواقعة هاجم فائق أوزتراق المتحدث باسم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الحزب الحاكم على خلفية تلك الواقعة.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الإثنين، قال أوزتراق ساخرًا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة المركزية بالحزب، "هناك ملايين من الموسيقين والشباب يموتون من الجوع ونقص الأموال، في حين أن شخصاً تابعاً لحزب العدالة والتنمية يتعاطى سكر البودرة في سيارة شديدة الفخامة".

وتابع متسائلا "كيف تمكن ذلك الشخص من أن تكون لديه ثروة كبيرة في 7 سنوات فقط، حتى يركب مثل هذه السيارة الفاخرة"، مضيفًا "إذا كان بإمكان موظف توفير مثل هذه الثروة الكبيرة في هذا الوقت القصير، فماذا بإمكان الأشخاص الذين فوقه أن يفعلوا؟".







كما انتقد أوزتراق تصريحات صويلو، التي أفاد فيها أن هناك بعض الأشخاص يريدون تسييس القضية، قائلا "إذا حقق شخص ما ثروته من خلال الدولة والشعب، فهذا الموضوع هو موضوع سياسي".

من جانبه قال النائب البرلماني عن الحزب نفسه، باريش أطاي في تدوينة على تويتر، حملت ردًا خير مباشر على صويلو: “لأن القضية سياسية. النظام الحاكم هو سبب تراكم الثروات في أيدي فئات معينة. ستحاسبون أنتم على ما حدث”،