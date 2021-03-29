مجلس الشيوخ الفلبيني يعبر عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعرب مجلس الشيوخ الفلبيني في قرار أصدره عن خالص الشكر والعرفان والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه وتضامنه ودعمه للشعب الفلبيني في أوقات الكوارث وأثناء تفشي جائحة "كوفيد-19".



ونيابة عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .. تسلم أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة خلال استقباله أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة جاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، نسخة رسمية من قرار مجلس الشيوخ الفلبيني.

وخلال اللقاء.. استعرض معالي الصايغ مع سفيرة الفلبين العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وبحثا آفاق تطويرها وتدعيمها.

وأعربت سعادة السفيرة جاسلين كوينتانا عن تقديرها العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الحرص والتضامن والدعم الذي يبديه سموه تجاه الشعب الفلبيني في أوقات الشدة، وقدّمت نيابة عن الشعب الفلبيني الامتنان إلى سموه على الأعمال الخيرية المقدّمة.. متمنية دوام الصحة والتوفيق لقيادة دولة الإمارات الرشيدة.

جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يكرم فيها مجلس الشيوخ في الكونغرس الفلبيني قائداً من دول الشرق الأوسط.