الكويت تسجل 1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و12 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت دولة الكويت 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة و1346 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكويتية / كونا / ان اجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 229550 ومجموع حالات الوفاة بلغ 1298 وبلغ عدد المتعافين 213942 حالة.

وأوضح أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 2ر93 في المئة.

وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 244 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابته بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14310 حالات.