شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تعلن تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات وتعافي 357 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 388866 حالة وحالات التعافي 377304 حالات وإجمالي عدد الوفيات 6656 .

وأضافت إن عدد الحالات النشطة وصل الى 4906 حالات منها 674 حالة حرجة.